Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но без прекращения огня

Лавров заявил, что таким образом агрессоров уже однажды обманули, хотя он и не привел конкретного примера.

Глава МИД РФ Сергей Лавр заявил, что страна-агрессорка Россия не будет рассматривать предложения по переговорам, которые будут предусматривать прекращение огня.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

На пресс-конференции в Нью-Йорке он заявил, что российские агрессоры готовы к переговорам с Украиной, но не собираются прекращать огонь. Он заявил, что таким образом агрессоров уже однажды вроде бы обманули, хотя он и не привел конкретного примера.

Кроме того, Лаврова заявил, что формула мира президента Украины Владимира Зеленского не может быть реализована, потому что она предусматривает вывод российских войск из всех украинских территорий.

Кроме того, представитель РФ заявил, что "своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность".

Напомним, ранее сообщалось, что Лавров в своем выступлении в ООН назвал страны Запада "империей лжи".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Сербии сравнил вторжение РФ в Украину с бомбардировкой Югославии.

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