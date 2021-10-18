Лавров заявил, что Россия прекратит работу своего представительства при НАТО: какая причина

Лавров заявил, что Россия прекратит работу своего представительства при НАТО: какая причина

По словам Лаврова, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.

РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Москва 18 октября предупредила НАТО о своих шаги после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию в восьми сотрудников постпредства России при организации.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

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"Буквально сегодня мы объявили о таких шаги", — отметил он.

По словам Лаврова, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.

Лавров также подчеркнул, что в дальнейшем Россия не будет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перспективы в отношениях с НАТО.

Напомним:

Представитель президента РФ Дмитрий Песков зазявил, что существование разделенной Европы не отвечает интересам России, а вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Россия угрожает "активными мерами".

НАТО позволяет России превратить Черное море в свое внутреннее озеро

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