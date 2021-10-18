Лавров заявил, что Россия прекратит работу своего представительства при НАТО: какая причина

По словам Лаврова, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.
РФ прекращает деятельность информационного бюро НАТО в Москве. Москва 18 октября предупредила НАТО о своих шаги после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию в восьми сотрудников постпредства России при организации.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС .
"Буквально сегодня мы объявили о таких шаги", — отметил он.
По словам Лаврова, теперь для контактов с Россией НАТО надо обращаться к российскому послу в Бельгии.
Лавров также подчеркнул, что в дальнейшем Россия не будет делать вид, что в краткосрочной перспективе могут быть перспективы в отношениях с НАТО.
Напомним:
- Представитель президента РФ Дмитрий Песков зазявил, что существование разделенной Европы не отвечает интересам России, а вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Россия угрожает "активными мерами".