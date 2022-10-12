Лавров заявил о готовности к переговорам с Западом: в американском Госдепе назвали это "позерством"

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки называют "позерством" заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Москва готова к переговорам с Западом.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Нед Прайс.

По его словам, глава МИД России сделал такое заявление через несколько часов после массированного ракетного удара страны-агрессорки по Украине.

"Были поражены детские площадки и школы, многоквартирные дома, дороги, мосты, тепловая инфраструктура. Когда вы оцениваете эти комментарии, вы должны учитывать этот контекст. Думаю, что когда вы принимаете во внимание этот контекст, он говорит вам все, что вам нужно знать о российской позиции и позерстве России. Мы рассматриваем это как позерство", — отметил Прайс.

Вашингтон не рассматривает слова Лаврова как конструктивное и легитимное предложение вести диалог, говорит Прайс. Более того, он в очередной раз подчеркнул, что Белый дом в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Мы будем поддерживать Украину, когда возникнет этот стол переговоров. Пока этого не произойдет, нашей первоочередной задачей является предоставление Украине той помощи, в которой она нуждается, и мы будем продолжать это делать", — подчеркнул спикер Госдепа.

Напомним, украинский МИД отреагировал на заявление Лаврова о том, что страны Запада впились на политику нашего государства относительно отказа от переговоров с РФ. Спикер ведомства Олег Николенко отметил, что интервью Лаврова демонстрирует беспомощность российской дипломатии.

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