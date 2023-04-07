Лавров заявил о переговорах с Украиной, поставив циничное условие

По его словам, Кремль не против диалога.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что мол Москва не против перегорел об окончании войны в Украине. Однако для этого он поставил условие.

Лавров во время брифинга назвал "достаточно неаккуратным приемом" заявления от стран о том, чтобы РФ села за стол переговоры.

По словам главы российского МИД, его страна не против переговоров. Но во время них, заметил Лавров, прежде всего следует учитывать позицию России.

"И президент, и другие представители РФ не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских "законных" интересов, российских "законных" беспокойств, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами, включая наши отношения с НАТО", — заявил он.

Лавров также выразил мнение о том, что российская часть зернового соглашения якобы "вообще не выполняются": "Препятствия сохраняются и даже усиливаются".

Призывы к переговорам с агрессором

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном выступил за возобновление мирных переговоров по урегулированию "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее".

В Турции заявили: стремятся, чтобы российская агрессия против Украины завершилась как можно скорее. В Анкаре хотят, чтобы Украина и Россия как можно скорее вернулись за стол переговоров.

В Белом доме отмечают, что "только Зеленский может определить, готов ли он готов вести переговоры" с агрессоркой. Администрация США напомнила принцип, что не может быть переговоров по Украине без Украины.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, если российские захватчики хотят каких-то переговоров, то сначала они должны вывести свои войска из Украины без боя. Он отметил, что Украина уже предложила Формулу мира, в которой прописан каждый шаг, который должны выполнить стороны.

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