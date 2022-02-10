Лавров заявил о возможном выезде из Украины неосновного персонала российских дипломатических представительств

По словам Лаврова, Россия не хочет никому угрожать, угрожают Москве.

В МИД России предполагают, что могут посоветовать неосновному персоналу своих дипломатических представительств уехать из Украины.

Также читайте В США объяснили отъезд семей американских дипломатов из Украины

Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет и Telegram-канал пропагандистского телеканала НТВ.

"Россия, возможно, посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств в Украине покинуть страну", – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23 января 2022 года Госдеп на фоне угрозы вторжения РФ принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве. Американские дипломаты также предупредили своих граждан, что ситуация с безопасностью в Украине "может ухудшиться без предупреждения". Вслед за США об "эвакуации" семей дипломатов заявили Великобритания, Австралия и Германия. Позже временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила в интервью ведущей ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 Наталии Мосейчук, что большинство сотрудников посольств осталось и продолжает выполнять свои обязанности.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, то, что из Украины выезжают работники некоторых дипломатических ведомств, назвал тонкостями сложной дипломатической игры.

Читайте также: