Лавров заявил о якобы предложении Франции по диалогу "без Украины": в МИД отреагировали

Украина считает ложью заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Франция якобы обращалась в РФ "закрытыми каналами" для налаживания диалога о войне "без участия Украины".

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает "NV".

По его словам, оснований верить очередной российской лжи нет. Вместе с тем, отмечает Тихий, есть основания доверять украинским партнерам.

"Цель этих комментариев ясна - посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзниками. Это общая стратегия России, которой они постоянно придерживаются", - заявил представитель украинского МИД.

Тихий отметил, что Лавров не только преступник, виновный в преступной агрессии против Украины. Представитель украинского дипведомства назвал его "патологическим лжецом".

"Это человек, заявлявший о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче - это постановки, это фейки. Мне кажется, что после этих слов воспринимать любые его откровения - это не уважать себя. У нас нет оснований верить этой лжи", - заявил Георгий Тихий.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы Франция "по закрытым каналам" несколько раз предлагала Москве наладить диалог по Украине "без участия Киева". Впрочем, деталей министр страны-агрессора не назвал никаких.

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