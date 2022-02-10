Лавров: "Зеленский нужен Западу, чтобы выводить Россию из состояния равновесия"

Лавров: "Зеленский нужен Западу, чтобы выводить Россию из состояния равновесия"

По его словам, "никого не интересует", что думает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский необходим Западу как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Эхо Москвы.

По его словам, "никого не интересует", что думает Зеленский.

Напомним:

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "превзошел искусство Йозефа Геббельса" — последователя Гитлера. Так российский руководитель МИД прокомментировал отказ Киева участвовать в переговорах с "ДНР" и "ЛНР".

Также в МИД России предполагают, что могут посоветовать неосновному персоналу своих дипломатических представительств уехать из Украины. По словам Лаврова, Россия не хочет никому угрожать, угрожают Москве.

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