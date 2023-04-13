Лаврову и всей российской делегации в ООН не выдали визы в США

Антонов говорит, что американские власти "не согласовали прибытие самолета".

В Соединенных Штатах Америки до сих пор не выдали визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и российской делегации во главе с ним, которая должна принять участие в заседании Совбеза ООН уже через несколько дней.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает CNN.

"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, в том числе с нашими журналистами. Отказ в выдаче виз нарушает обязательство Соединенных Штатов как страны пребывания штаб-квартиры ООН, препятствуя должному, полноценному функционированию всемирной организации", — подчеркнул Антонов.

По словам дипломата страны-агрессорки, американские власти "не согласовали прибытие самолета". Происходит это, несмотря на то, что до события осталось несколько дней. Впрочем, Москва до сих пор не уверена.

"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", — подчеркнул посол РФ.

Напомним, в течение апреля 2023 года Россия, которая больше года ведет полномасштабную войну против Украины , будет председательствовать в Совбезе ООН. В частности, она сменит Мозамбик.

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