Лазеры и deep-strike: Украина и Германия готовят "сюрпризы" к новому Рамштайну

Фёдоров раскрыл детали оборонительных договоренностей с Берлином перед новым «Рамштайном».

Украина согласовала приоритеты сотрудничества с Германией накануне очередного заседания «Рамштайна», которое состоится 15 апреля.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров по итогам беседы со своим германским коллегой Борисом Писториусом.

Вместе с Германией Украина готовит ряд общих проектов:

значительное усиление ПВО;

дополнительное финансирование дронов, в частности deep-strike и middle-strike (дальнобойных и средних ударов);

развитие общих технологических решений;

новые форматы обмена боевыми данными

сотрудничество в инновационных направлениях, в частности, в проектах, связанных с лазерными технологиями.

Федоров подчеркнул, что Германия остается одним из ключевых партнеров Украины.

«Благодарен за системную поддержку, особенно во время зимы, за вклад в „чешскую инициативу“ и поставку ракет PAC-3 — это решение имело критическое значение для защиты украинского неба этой зимой. Наш приоритет — масштабировать ПВО и вместе с партнерами обеспечить устойчивые и долгосрочные решения для защиты украинского неба», — подытожил он.

