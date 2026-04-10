Политика
433
1 мин

Лазеры и deep-strike: Украина и Германия готовят "сюрпризы" к новому Рамштайну

Министр обороны рассказал, чем Германия поможет Украине уже в ближайшее время.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Фёдоров раскрыл детали оборонительных договоренностей с Берлином перед новым «Рамштайном». / © Михаил Федоров / Facebook

Украина согласовала приоритеты сотрудничества с Германией накануне очередного заседания «Рамштайна», которое состоится 15 апреля.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров по итогам беседы со своим германским коллегой Борисом Писториусом.

Вместе с Германией Украина готовит ряд общих проектов:

  • значительное усиление ПВО;

  • дополнительное финансирование дронов, в частности deep-strike и middle-strike (дальнобойных и средних ударов);

  • развитие общих технологических решений;

  • новые форматы обмена боевыми данными

  • сотрудничество в инновационных направлениях, в частности, в проектах, связанных с лазерными технологиями.

Федоров подчеркнул, что Германия остается одним из ключевых партнеров Украины.

«Благодарен за системную поддержку, особенно во время зимы, за вклад в „чешскую инициативу“ и поставку ракет PAC-3 — это решение имело критическое значение для защиты украинского неба этой зимой. Наш приоритет — масштабировать ПВО и вместе с партнерами обеспечить устойчивые и долгосрочные решения для защиты украинского неба», — подытожил он.

Ранее Михаил Федоров рассказал, что правительство приняло важное решение для борьбы с «шахедами».

