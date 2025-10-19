Кремль отмечает дипломатическую победу после телефонного разговора о Будапеште. / © Associated Press

Реклама

После переговоров между Путиным и Трампом и сведения об их новой встрече в Будапеште российская пропаганда отмечает дипломатическую победу.

Об этом пишет французское издание Le Monde.

В издании обратили внимание, что широко освещаемый российскими пропагандистами возобновленный диалог между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом внушил в Россию новую уверенность, вызвав такую волну оптимизма, что акции Московской фондовой биржи выросли на 5% в четверг, 16 октября, сразу после разговора.

Реклама

Перспектива второго двустороннего саммита, который ожидается в ближайшие недели в Будапеште, порадовала пропагандистов.

Федор Лукьянов, которого Le Monde называет любимым «политологом» Кремля, ожидал «чего-то конкретного». «Похоже, существует план урегулирования, который уже был представлен на Аляске, и для которого определены точные параметры», — заявил пропагандист.

Российские чиновники и пропагадисты в целом поддерживают этот тезис, утверждая о каких-то «тайных» договоренностях Трампа и Путина об урегулировании войны в Украине, якобы достигнутых на встрече в августе. На российском пропагандистском жаргоне эти таинственные договоренности называют «духом Анкориджа» или «положительными аспектами Аляски».

Это намек на двустороннюю встречу, состоявшуюся в Анкоридже на Аляске, 15 августа, когда, стремясь покончить с войной в Украине, президент США расстелил красную дорожку для российского диктатора, но ничего не получил взамен. Саммит внезапно завершился, запланированный обед был отменен, а переговоры по важным экономическим контрактам, запланированные на позже того же дня, были отложены.

Реклама

Другими словами, это было фиаско. Однако российские пропагандисты представляют это как успех, утверждая, что Путину удалось навязать Трампу свои требования по прекращению войны, в частности капитуляцию Украины.

После телефонного разговора в четверг у россиян возникло чувство облегчения. Трамп подтвердил, что пока не планирует поставлять Украине «Томагавки».

Советник Путина Юрий Ушаков уже описывает предстоящий саммит в Будапеште как «встречу между великими государствами», на которой основное внимание будет сосредоточено уже даже не на достижении мира в Украине, а на «огромных перспективах» экономического сотрудничества между РФ и США.

Напомним, что после встречи с Владимиром Зеленским Трамп призвал Россию и Украину «остановиться там, где они находятся».

Реклама

Ранее в The Times заметили, что Дональд Трамп вернулся к своим старым взглядам на Россию.