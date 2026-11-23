«Есть только три выхода»: Ле Пен спрогнозировала, чем может закончиться война в Украине / © Associated Press

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Кандидатка в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, известная своими антиукраинскими взглядами, назвала три варианта завершения войны в Украине.

Об этом Ле Пен сказала в интервью египетскому каналу Al-Achira, фрагмент которого опубликовала у себя в соцсети Х.

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«В Украине есть только три выхода: либо НАТО вступит в войну и это будет третья мировая война, либо будет продолжаться конфликт годами, либо все страны поймут последствия», — считает ультраправая французская политика.

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Ле Пен заверила, что «поговорит со всеми сторонами», если станет президентом Франции, очевидно намекая на РФ.

Напомним, что накануне Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Франции намерена прекратить предоставление новой финансовой помощи Украине. Свою позицию она объяснила проблемами французского бюджета.

Также во время встречи Ле Пен уточнила, что отказ от дальнейшего финансирования не означает полного прекращения поддержки Украины. Она допустила сохранение гуманитарной помощи, снабжение оборудования и дипломатического содействия Киеву.

Ранее Ле Пен объяснила, почему не собирается встречаться с Владимиром Зеленским в Киеве.

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Президентские выборы во Франции намечены на 18 апреля 2027 года.

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