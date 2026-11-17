Ле Пен / © Associated Press

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Марин Ле Пен подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Украине, если станет президентом Франции. Свое решение политика объяснила сложным состоянием государственных финансов, в то же время пообещав выполнить уже взятые Парижем обязательства перед Киевом.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление Ле Пен после его встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко 16 ноября.

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По словам политики, нынешнее состояние французских государственных финансов не позволяет стране продолжать финансовую поддержку Украины в предыдущем объеме.

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В то же время она заверила, что Франция будет придерживаться уже принятых решений, в частности, относительно общего займа Европейского Союза Украины на 90 миллиардов евро.

Какую помощь Украине готова сохранить Ле Пен

Несмотря на намерение прекратить финансирование, Ле Пен заявила о готовности продолжать материальную и гуманитарную поддержку Украины.

В частности, речь идет о бесплатной передаче оборудования, гуманитарной помощи и более активных дипломатических усилиях.

Как сообщает Le Monde, ранее представители предвыборной команды Ле Пен объясняли, что в случае ее победы финансовая помощь Украине может прекратиться в течение шести месяцев после вступления в должность.

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Ограничения будут касаться не только прямых выплат Киеву, но и Франции в будущих европейских программах финансирования Украины.

По данным издания, с 2022 года Франция предоставила Украине помощь на общую сумму около 27 миллиардов евро, учитывая двустороннюю поддержку и взносы через механизмы ЕС.

Встретится ли Ле Пен с Зеленским

В ходе беседы с украинским послом Марин Ле Пен также выразила готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она попросила Вадима Омельченко передать украинскому лидеру готовность провести переговоры в Париже или Брюсселе.

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Ранее Зеленский приглашал политику посетить Украину, однако она не согласилась на поездку в Киев.

В ходе встречи с послом стороны обсудили перспективы вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, а также возможности сотрудничества в цифровой сфере, оборонной промышленности и гражданской ядерной энергетике.

Как на заявления Ле Пен отреагировал Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее подверг критике политиков, выступающих за сокращение поддержки Украины.

По его мнению, ограничение ресурсов для Киева может подтолкнуть Украину к несправедливому миру и сделать более уязвимой не только ее, но и всю Европу.

В ответ Ле Пен обвинила Макрона в ухудшении финансового положения Франции, заявив, что в других бюджетных условиях страна могла бы продолжать помощь Украине.

Президентские выборы во Франции должны пройти в 2027 году. Пока заявления Ле Пен является ее предвыборной позицией, а не решением французских властей.

Финансовая помощь Украине и спору в ЕС — последние новости

В октябре Марин Ле Пен заявляла, что Франция не может продолжать финансовую поддержку Украины в предыдущих объемах. Она объясняла это сложным состоянием французского бюджета, но одновременно допускала сохранение военной помощи.

Тем временем Еврокомиссия работает над дополнительным финансированием Украины на 2027 год. Речь идет о 45 млрд. евро, которые должны помочь покрыть часть прогнозируемого дефицита бюджета и потребностей обороны. Посреди вероятных устройств рассматривают новенькую кредитную схему. Дополнительные 45 млрд. евро для Украины стали одним из ключевых финансовых вопросов для европейских партнеров.

Споры обострились после того, как Фридрих Мерц потребовал от всех членов Евросоюза гарантий участия в финансировании Украины. Немецкий канцлер пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС, если страны не договорятся о совместной поддержке Киева. Его позиция вызвала сопротивление части европейских лидеров, а финансирование Украины стало предметом политического противостояния внутри Евросоюза.

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