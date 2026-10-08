Ле Пен выступила против вступления Украины в ЕС: заявила о больших потерях для Франции

Ле Пен / © Associated Press

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Лидер фракции "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен выступила с резким заявлением о возможном вступлении Украины в Европейский Союз .

В соцсети X она заявила, что Франция, по ее мнению, может стать одной из первых стран, которые несут экономические потери в случае членства Украины в ЕС.

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"Если Украина вступит в Европейский Союз, мы будем первыми, кто понесет потери, и это двойная проблема", — написала Ле Пен.

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По ее словам, французские аграрии могут столкнуться с ужесточением конкуренции со стороны украинских производителей. Ле Пен назвала ее "жесткой недобросовестной конкуренцией".

Кроме того, политика заявила, что вступление Украины может привести к сокращению доли средств Совместной аграрной политики ЕС, которые сейчас направляют на поддержку французского сельского хозяйства.

Представители крайне правых сил Франции и раньше выступали против ускоренной евроинтеграции Украины, объясняя это возможными рисками для внутреннего рынка ЕС и дополнительными бюджетными расходами.

В то же время, в Европейском Союзе прорабатывают механизмы переходного периода для аграрного сектора в рамках переговоров о будущем членстве Украины.

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Почему Ле Пен выступает против вступления Украины в ЕС

Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение" последовательно выступают против членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Еще в 2024 году представители партии называли это одной из своих "красных линий" в политике по отношению к Киеву.

Позиция Ле Пен связана, прежде всего, с ее концепцией "национального суверенитета": она критикует углубление европейской интеграции, выступает за приоритет французских производителей и давно заявляет о необходимости защищать французское сельское хозяйство от внешней конкуренции.

Отдельный контекст — ее многолетняя более мягкая позиция по отношению к России. Ле Пен ранее выступала против поставок Украине тяжелого вооружения, предлагала после завершения войны возобновить стратегическое сближение НАТО с Россией, а ее партию во Франции неоднократно критиковали из-за прошлых финансовых и политических связей с РФ.

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В то же время сейчас позиция "Национального объединения" по отношению к Москве стала заметно жестче: в сентябре 2026 года Ле Пен и Жордан Барделла уже сами обвинили Россию в попытках давления и дестабилизации Франции.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и будет работать над этой задачей в Брюсселе, но для его выполнения есть ряд условий.

Ранее венгерский лидер в контексте евроинтеграции Украины упомянул о политической договоренности по языковым, образовательным, культурным и другим правам венгров в Украине, которая, по его словам, не выполняется.

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