Легализация геноцида: в ОП резко отреагировали, что Путин может посетить саммит G20

Подоляк напомнил, что РФ шантажирует мир голодом, холодом и оружием массового поражения, а потому должна стать изгоем.

Присутствие российского диктатора Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" – это заигрывание с агрессором и легализация геноцида.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Советник главы ОП напомнил о преступлениях РФ и подчеркнул, что такая страна и ее власть должны стать изгоем, а не посещать важные международные мероприятия.

"Страна, которая вторглась в другое государство и пытается уничтожить его народ, должна быть изолирована. Страна, шантажирующая мир голодом, холодом и оружием массового поражения, должна быть изгоем", – отметил Подоляк.

Страна, вторгшаяся в другое государство и пытающаяся уничтожить его народ, должна быть изолирована. Страна, шантажирующая мир голодом, холодом и оружием массового поражения должна быть изгоем. Присутствие российского президента на #G20 – это заигрывание с агрессором и легализация геноцида. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 3, 2022

Саммит G20: почему Путин хочет туда ехать

Напомним, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

В свою очередь президент Зеленский сегодня подчеркнул, что не поедет на саммит G20, если там будет Путин.

Сам диктатор 27 октября предположил, что может лично отправиться на саммит G20 на Бали.

МИД Украины требует исключить Россию из списка приглашенных на саммит и выгнать ее из G20.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали исключительно для того, чтобы показать это как "победу" россиянам.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что если Путин все-таки приедет на саммит G20, его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что удары РФ по критической инфраструктуре будут продолжаться до саммита G20.

Арестович предположил, что на саммит G-20 могут отправить премьера России Мишустина, потому что Зеленский Путину "может дать ему по морде".