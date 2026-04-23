Легализация оружия в Украине: Буданов высказал окончательное мнение

Кирилл Буданов

Реклама

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался против легализации короткоствольного оружия для гражданских.

Об этом он заявил во время общения с журналистами на полях Киевского Форума безопасности.

«Я против этого был всегда и снова говорю: против просто легализации, чтобы раздать оружие людям. Это никогда не работало и сейчас не сработает тоже. Не забывайте, что это всегда имеет две стороны. Первая — вроде бы мнимая защита. Другая сторона — количество случаев, которые видели все несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше. Она просто будет у всех. Это чревато гораздо большими проблемами, чем то, что есть сейчас, — сказал Буданов.

Реклама

Он также отметил необходимость эффективной работы правоохранительных органов и спецслужб.

Отметим, вопрос легализации короткоствольного оружия для самозащиты вновь активно обсуждается в Украине после теракта в Киеве 18 апреля, в результате которого погибли семь человек.

После стрельбы в Киеве министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о необходимости пересмотра подходов к оружию для гражданских и анонсировал подготовку законопроекта.