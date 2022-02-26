Легче сказать, с кем не говорил, чем говорил: Зеленский рассказал, что мировые лидеры обещали помощь

Легче сказать, с кем не говорил, чем говорил: Зеленский рассказал, что мировые лидеры обещали помощь

Отдельное спасибо Зеленский выразил главе Белого дома Джо Байдену.

Президент Владимир Зеленский во второй день войны с Россией провел ряд переговоров с мировыми лидерами.

Об этом он рассказал в очередном видеообращении в ночь с 25 на 26 февраля.

"Мы боремся круглосуточно и на дипломатическом фронте. Легче сказать, с кем из мировых лидеров я еще не говорил, чем говорил. Мы продолжаем (консультации с мировыми лидерами. — Ред.)", — сказал глава государства.

Зеленский сегодня провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, президентом Екрокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Джо Байденом.

"Обозначил, какой еще ответ Запада этой агрессии ждут украинцы и договорился о новой помощи. Новую и значительную поддержку для нашего государства. Я благодарю всех лидеров", — сказал президент.

Отдельную благодарность он выразил главе Белого дома Джо Байдену.