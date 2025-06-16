Легендарная яхта Медведчука: что будет с судном и как оно выглядит изнутри

Яхта Медведчука

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Яхта Виктора Медведчука Royal Romance вскоре будет перемещена в порт хорватского города Трогир для обязательного технического обслуживания. После этого состоится возвращение под охраной на военно-морскую базу города Сплит.

Об этом сообщилаЕлена Дума, председатель ARMA.

Она добавляет, что после проведения технического обслуживания и возвращения яхты на место дислокации АРМА обратится в Офис Генерального прокурора о необходимости актуализации процесса реализации.

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Дума напомнила, что АРМА сорвало попытку похищения арестованного российского судна EMMAKRIS III и инициировало возобновление запрета выхода в море для 9 других российских судов.

"Все арестованные морские суда, переданные в управление АРМА - на контроле. Справедливость имеет длинные руки. Даже в Адриатическом море", - говорится в сообщении.

Яхта Медведчука изнутри

Яхта Медведчука

ТСН удалось попасть на арестованную суперъяхту Виктора Медведчука Royal Romance в Хорватии. Журналисты показали эксклюзивные видеокадры пятиэтажного имущества, которое вскоре продадут. Все изъятые средства отправят на поддержку Украины.

Яхта Медведчука

Яхта Медведчука

В феврале Кабмин согласовал Агентству по розыску и менеджменту активов реализацию яхты.

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Как выглядит 92-метровая яхта предателя и кума Путина, какое противодействие организовал Медведчук, чтобы сохранить свое сверхдорогое имущество и за сколько ее могут продать? Эксклюзивные подробности- от корреспондента ТСН Валерии Ковалинской на YouTube-канале ТСН.

Яхта Медведчука

Яхта Медведчука

В уборной на стенах можно увидеть настоящие морские ракушки - из них сделана рамка зеркала.

Яхта Медведчука

Для отделки на яхте использовали, в частности, репродукции картин известных мировых художников.

Яхта Медведчука

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пророссийский политик Виктор Медведчук предлагал Украине фактически капитулировать перед Россией в обмен на прекращение войны

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Как известно, Медведчук долгое время оставался ключевым связным между Кремлем и пророссийскими силами в Украине. Предатель пытался продвигать выгодные Москве условия, а именно - капитуляцию Украины.

"Он считал, что может торговать Украиной, что мы должны пойти на уступки России, чтобы получить мир. Но это был не мир - это была бы капитуляция", - подчеркнул президент.

Из-за своей деятельности Медведчук был задержан украинскими спецслужбами в апреле 2022 года, когда пытался бежать после начала полномасштабного вторжения. В сентябре того же года Украина обменяла Медведчука и еще 55 российских военнопленных на 215 украинских защитников, среди которых были командиры "Азова", которые защищали Мариуполь.