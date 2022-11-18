"Легкое принуждение" от Запада: Арестович ответил, готова ли Украина сейчас к переговорам с РФ

По мнению Арестовича, в Украине сейчас нет ни одного политика, который мог бы пойти на переговоры с Россией.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что по состоянию на сегодняшний день переговоры с Россией невозможны. В то же время он признал, что Запад "с легким принуждением" подталкивает Украину к переговорам.

Об этом советник ОП сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

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По его словам, заявления некоторых западных деятелей (например, главы Объединенного комитета руководителей штабов американской армии Марка Милли) свидетельствуют о "легкой атмосфере принуждения к переговорам". Однако Арестович уверен, что у них ничего не получится.

"Не существует в Украине политика, который сейчас мог бы пойти на переговоры", – убежден советник ОП.

Не будет переговоров – не будет оружия?

Ранее Алексей Арестович объяснил, какой будет ситуация на фронте, если Запад перестанет поставлять оружие Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украину никто не заставит переговоров, если она сама не захочет. По его мнению, Запад столкнется с последствиями, если решит прекратить поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с РФ.

По информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров. В издании утверждают, что Вашингтон дал сигнал Украине, что, по крайней мере, Киев должен выглядеть открытым к переговорам.