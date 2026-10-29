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Политика
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«Лекций о славянах не было»: Норвегия опровергает скандальную статью FT о разговоре с Путиным

Йонас Гар Стере категорически отрицает информацию Financial Times о том, что Владимир Путин во время телефонного разговора читал лидерам скандинавских стран лекции по истории. Чиновник призвал издание исправить фейк.

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Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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«Исторических лекций» от Путина не было

«Исторических лекций» от Путина не было / © Associated Press

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с ним и президентом Финляндии Александром Стуббом не рассказывал лекций о славянах. Информация в СМИ была передана ложно.

Об этом сообщает TV2 .

Лидеры Норвегии и Финляндии провели телефонный разговор с так называемым главой Кремля. Скандинавские представители имели цель обсудить ключевые вопросы о том, как прекратить войну и создать европейский канал связи.

Издание Financial Times писало, что вместо переговоров Путин большую часть своего разговора с лидерами Финляндии и Норвегии потратил на чтение лекций о средневековой славянской истории. Однако норвежский премьер опровергает эту информацию.

«Это неправильно. Мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда. То, что он рассказывал славянскую историю просто неправильно», - отметил Стере.

По его словам, Путин во время разговора попросил дать ему возможность изложить свою версию, поэтому рассказал историю с 2014 года по настоящее время. Также Стере отрицает, что Путин перехватил инициативу в разговоре, выбрав неподходящее время.

«У нас было полтора часа. Был переводчик, поэтому перевод был необходим. Думаю, время распределилось достаточно равномерно. По-видимому, мы потратили примерно одинаковое количество времени. Но это тоже произошло, потому что мы представляли сообщения, по которым просили высказать свое мнение», - объяснил премьер Норвегии.

В то же время в Financial Times сообщили, что издание никаких изменений вносить в свою статью не будет.

«Мы отстаиваем принципы нашей журналистики», - ответил представитель газеты.

Разговор Путина со Стере и Стуббом — что известно

Напомним, что 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным.

Позже европейские лидеры сразу вышли на связь с Владимиром Зеленским. Президент Украины затем заявил, что европейские лидеры передали Путину четкий сигнал по поводу российских атак на украинскую энергетику.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Путин во время телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии сказал, что Россия не откажется от цели захватить весь Донбасс .

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