Британия и ЕС настаивают на прекращении огня перед переговорами Путина и Трампа

Дэвид Лемми / © Associated Press

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил вице-президенту США Джей Ди Венсу, что прекращение огня в Украине должно состояться перед любыми другими шагами на пути к миру.

Об этом пишет издание Wall Street Journal.

На встрече в Лондоне Лемми вместе с представителями Франции, Германии, Украины и других европейских стран отметили, что их план должен стать основой для переговоров в Аляске между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 15 августа.

Они отвергли предложение российского президента о прекращении огня в обмен на украинские территории в Донецкой области.

Европейские страны и Украина наработали ряд требований, которые следует соблюсти до начала переговоров с Москвой. Среди них — введение прекращения огня до начала любых переговоров, требование, чтобы Россия сделала территориальные уступки, соизмеримые с теми, которые может понести Украина, и гарантии безопасности, в частности возможное вступление Украины в НАТО.

Лидеры Британии и ЕС отметили, что Россия должна прекратить обстрелы Украины до начала мирных переговоров.

План был представлен Вэнсу лично, а госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные лица, в частности Кит Келлог и Стив Уиткофф, присоединились дистанционно.

«Будущее Украины не может решаться без украинцев, которые более трех лет борются за свою свободу и безопасность», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в X (Twitter). Он добавил: «Европейцы также обязательно будут частью решения, ведь это касается их безопасности».

Некоторые европейские чиновники предположили, что если Украина согласится передать России Донецкий регион, Москва должна будет вывести войска из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Это означало бы существенное изменение позиции Киева, который ранее решительно отвергал любые предложения отказаться от территорий.

Объявление о встрече Трампа с Путиным стало неожиданностью для Украины и ее европейских союзников: Владимира Зеленского исключили из переговоров о будущем его страны.

Во время встречи с Вэнсом европейские представители подчеркнули, что обсуждение будущего Киева невозможно без присутствия Украины за столом переговоров. Они подтвердили свою готовность и в дальнейшем поставлять оружие и помощь стране.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст в комментарии The Telegraph заявил: «Детали российского предложения предусматривают немалые предварительные уступки со стороны Украины только ради прекращения огня, которое почти никогда не бывает постоянным, и никаких уступок со стороны России. Сейчас выглядит так, что Трамп угождает Путину, и это в любом случае не лучший вид».

Встреча в субботу прошла в поместье Чивнинг, принадлежащем Лемми, по инициативе США. Она состоялась вскоре после телефонного разговора премьера Кира Стармера с Зеленским о предложении Белого дома по «обмену территориями».

Даунинг-стрит сообщил, что оба лидера признали эту встречу «важной площадкой для обсуждения прогресса на пути к справедливому и прочному миру».

Путинский визит в Аляску в следующую пятницу станет его первой поездкой в США со времени встречи с Бараком Обамой на саммите ООН в Нью-Йорке в сентябре 2015 года и первыми личными переговорами американского и российского лидеров от встречи Путина с Джо Байденом в 2021 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания будет играть «полноценную роль» в миротворческих усилиях в Украине.