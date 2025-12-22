Лещенко признался, уволили ли его и Подоляка из Офиса президента

Сергей Лещенко

Бывшие внештатные советники руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака — Сергей Лещенко и Михаил Подоляк — остались работать в ОП. Теперь они — советники Офиса президента.

Об этом Лещенко сообщил в эфире телемарафона.

Смена должностей в ОП произошла несколько недель назад и особых изменений в работе Офиса не случилось.

«Когда меняется руководство — ушел глава Офиса, ушли его советники. Сейчас нет главы Офиса, а я и Михаил Подоляк переназначены на должности советники Офиса президента. Это решение, которому уже не одна неделя, поэтому нет никакой новости», — рассказал Лещенко.

Он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что глава государства сейчас сфокусирован на теме переговоров о мире и вопрос кадровых назначений пока не является приоритетом его деятельности.

«Соответственно, пока Офис функционирует в том виде, как он функционирует последние недели. (В моем функционале — ред.) ничего не изменилось. А заместители главы Офиса, ответственные за каждое направление, штатные должности, — потому что и я, и Михаил Подоляк — внештатные советники — а заместители и вертикали под ними как работали, так и работают. Особых изменений в работе Офиса не произошло», — заверил Лещенко.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на ответ ОП на запрос сообщило, что после отставки Ермака все его штатные и внештатные помощники и советники были уволены с занимаемых должностей. В частности, журналисты утверждали об увольнении Лещенко.