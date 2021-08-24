"Лесная песня" и "Ромео и Джульетта": Зеленский с женой и руководителями государств и правительств любовались оперой и балетом

Праздничный концерт состоялся в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с главами государств, правительств и спикерами парламентов посетили праздничный гала-концерт в Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко, устроенный по случаю 30-й годовщины независимости нашего государства.
Об этом в Telegram информирует Офис президента Украины.
Перед началом музыкальной программы в сквере у памятника украинскому композитору Николаю Лысенко состоялось торжественный прием для представителей иностранных делегаций.
После президентская чета и гости мероприятия прошли в здание Национальной оперы для просмотра торжественного концерта с участием звезд оперы и балета.
Музыкальная программа состояла из сцен разных спектаклей, в том числе балетов "Лесная песня", "Пламя Парижа", "Корсар", "Дон Кихот" и опер "Сила судьбы", "Набукко", "Ромео и Джульетта", "Кармен", "Фауст" и другие.
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