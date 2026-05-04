Лето 2026 станет переломным: Зеленский о выборе, который должен сделать Путин

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лето 2026 года станет решающим моментом для российского диктатора Владимира Путина. Он будет решать, чего хочет: продолжать войну или двигаться в направлении мира.

Об этом Зеленский сказал во время встречи в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества.

«Это лето будет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше: расширять эту войну или переходить к дипломатии», — утверждает Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинские дроны способны добраться до Москвы во время парада 9 мая. По его словам, это демонстрирует возможности украинских сил наносить удары вглубь территории РФ. Он намекнул, что такая ситуация создает для России дополнительные риски безопасности во время массовых мероприятий.

Завершение войны в Украине

Историк и публицист Ярослав Грицак заявил, что предварительные прогнозы о приближении завершения войны в Украине больше не актуальны. Он отметил, что ранее такие оценки основывались на других международных условиях, однако действующие геополитические события заставляют предполагать, что война может затянуться на неопределенный срок. Да, сейчас трудно давать точные прогнозы развития войны, поскольку ситуация остается нестабильной и зависит от многих внешних факторов. В то же время он отмечает, что у Украины есть определенное «окно возможностей» в ближайшие годы благодаря международной финансовой поддержке.

Как отмечал военный аналитик Александр Коваленко, завершение войны будет иметь четкие признаки. Первым признаком станет истощение армии РФ, уже проявляющееся в слабых наступательных действиях и неспособности полностью сдерживать контратаки ВСУ. По его словам, постепенное «проседание» обороны приведет к изменению риторики России и будет сигнализировать о приближении завершения войны. При этом процесс, безусловно, будет постепенным.

