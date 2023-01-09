"Либералы", "головорезы" и "нормальные": российский оппозиционер предположил, кто может прийти к власти в РФ после Путина

По его мнению, катализатором политических перемен в России станет военное поражение в войне с Украиной.
Власть в России не изменится путем голосования, альтернативой Путину могут быть только обладающие силой люди.
Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, информирует FREEДОМ.
"Нет в России голосования уже очень давно, и не будет его до момента, пока эта власть не изменится. И после того, как они изменятся, еще пройдет какое-то время, прежде чем голосование это произойдет, потому что необходимо выстроить заново всю политическую систему, заново создать политические партии, заново запустить политические процессы… Это несколько лет… Ну, вспомните, как это было в Германии после Второй мировой войны, четыре года занял этот процесс перезагрузки политической системы… И в России все будет то же, тем более что страна большая. Только сила. И, соответственно, единственные, кто может быть альтернативой — это те, кто обладают силой", — считает Пономарев.
По словам российского оппозиционера, существует три варианта завершения путинского режима.
Первый сценарий: приход к власти в РФ "условных системных либералов" без изменения политической системы. Политик считает, что так называемые либералы могут пойти на уступки Украине, но реванш в РФ обязательно состоится.
"Из этой гнили обязательно вырастет новый Путин, который обязательно вернется", — сказал Пономарев.
Второй сценарий: приход к власти "ожесточенных головорезов".
"То есть еще больше жестокости, еще больше крови и еще больше насилия. Этот сценарий будет совсем кровавым. Правда, он очень быстроживущим будет, потому что эта система нежизнеспособна. Она точно не будет поддержана российскими элитами. Поэтому в этот сценарий я не верю", – отметил Пономарев.
Третий сценарий: "нормальные силы, которые вызревают именно в Украине и способны выстроить демократическое общество в России".
По его мнению, катализатором политических перемен в России станет военное поражение в войне с Украиной.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия хочет навязать Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны.
Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что РФ из-за ряда проблем начинает "сыпаться" изнутри.
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