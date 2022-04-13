Либо российское руководство будет искать мир, либо в результате войны РФ навсегда покинет международную арену – Зеленский

Либо российское руководство будет искать мир, либо в результате войны РФ навсегда покинет международную арену – Зеленский

Глава государства убежден в стратегическом проигрыше государства-агрессора.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – раньше или позже.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 13 апреля.

"Я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, которые держат позиции и приучают российских солдат к мысли о том, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – раньше или позже", – заявил Зеленский.

"Либо российское руководство будет реально искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 13 апреля Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом новый пакет оборонной поддержки Украины и стороны договорились о помощи в 800 млн дол. Это вертолеты, оружие, боеприпасы, бронетранспортеры.

Читайте также: