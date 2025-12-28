Либо скорый мир, либо миллионы жертв: Трамп дал прогноз относительно сроков окончания войны

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине может быстро закончиться или будет продолжаться долго, и миллионы людей погибнут.

Об этом глава Белого дома сказал, что встречают президента Владимира Зеленского перед началом переговоров в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, пишет Sky News.

Прежде чем два лидера вернулись, чтобы войти в здание позади них, Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, «скорое» завершение войны неизбежно.

«Это (война в Украине — Ред.) либо закончится, либо продлится долго, и миллионы людей погибнут. А этого никто не хочет», — сказал он.

«Я считаю, что мы можем двигаться очень быстро», — добавил президент США.

По его мнению, стороны находятся на завершающей стадии переговоров, и скорое завершение войны может быть возможным.

Также Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к соглашению, которое будет выгодно Украине. Он уточнил, что никаких крайних сроков для заключения сделки нет.