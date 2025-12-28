ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
902
Время на прочтение
1 мин

Либо скорый мир, либо миллионы жертв: Трамп дал прогноз относительно сроков окончания войны

Дональд Трамп сделал громкое заявление перед переговорами с Зеленским и заявил, что скорое завершение войны может быть возможно.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Встреча Зеленского и Трампа во Флориде

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине может быстро закончиться или будет продолжаться долго, и миллионы людей погибнут.

Об этом глава Белого дома сказал, что встречают президента Владимира Зеленского перед началом переговоров в своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, пишет Sky News.

Прежде чем два лидера вернулись, чтобы войти в здание позади них, Трамп сказал журналистам, что, по его мнению, «скорое» завершение войны неизбежно.

«Это (война в Украине — Ред.) либо закончится, либо продлится долго, и миллионы людей погибнут. А этого никто не хочет», — сказал он.

«Я считаю, что мы можем двигаться очень быстро», — добавил президент США.

По его мнению, стороны находятся на завершающей стадии переговоров, и скорое завершение войны может быть возможным.

Также Дональд Трамп заявил, что сейчас есть задатки к соглашению, которое будет выгодно Украине. Он уточнил, что никаких крайних сроков для заключения сделки нет.

Дата публикации
Количество просмотров
902
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie