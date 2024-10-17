Либо ядерное оружие, либо НАТО: Зеленский рассказал о реакции Трампа на вступление Украины в Альянс

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с кандидатом на пост президента США от республиканцев Дональдом Трампом о вступлении Украины в НАТО.

Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

В частности, он напомнил о Будапештском меморандуме, как недейственной договоренности, которая не смогла защитить Украину.

"Кто из этих великих стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда это для нас защита, либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО на сегодняшний день мы не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не в войне, они не воюют, в странах НАТО люди живы. Слава Богу. Поэтому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие. Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: "У вас справедливые доводы". Мне кажется, это важно", – сообщил Зеленский.

На вопрос журналиста, означает ли это, что Трамп открыт к членству Украины в НАТО, президент ответил, что американский политик только согласился с его аргументами.

"Я не хочу дальше углубляться в детали по поводу диалога между мной и Дональдом Трампом, потому что это было между мной и ним. Мы поговорили о НАТО, я привел агрументы и он с ними согласился. Это все", — пояснил он.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину. Американский политик в очередной раз хвастался хорошими отношениями с "фюрером".

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