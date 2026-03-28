«Личная неприязнь»: дипломат объяснил, почему Трамп тормозит сотрудничество с Украиной

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Позиция Дональда Трампа по отношению к Украине формируется под влиянием его личного отношения к Владимиру Зеленскому, что усложняет взаимодействие, несмотря на интересы США.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший чрезвычайный и уполномоченный посол государства Израиль в России, руководитель программы по изучению России в Институте национальных стратегических исследований Аркадий Мильман.

«Трамп отвергал помощь Украины, а мы знаем, что официальное было обращение Пентагона к украинской стороне. И уже украинские специалисты по дронам и беспилотникам находятся в регионе и в странах Персидского залива также, и речь идет о 200 специалистах. 200 специалистов — это огромное количество помогающих людей», — пояснил он.

Реклама

Дипломат подчеркнул, что это тоже имеет значение для украинской армии.

"Это также важно для украинской армии, ведь на этом фоне тоже приобретается дополнительный опыт, потому что Иран все время запускает беспилотники в сторону стран Персидского залива", - добавил Мильман.

По его словам, подход Дональда Трампа к сотрудничеству с Украиной в значительной степени обусловлен личным отношением к Владимиру Зеленскому, что противоречит стратегическим интересам США и усложняет предсказуемость решений.

«Мы знаем, что Трамп это отверг из-за личной неприязни к Зеленскому. И все, здесь только личные мотивы. Потому что с точки зрения интересов США, они должны поддерживать Украину. И в принципе США поддерживают Украину, но у Трампа личная неприязнь к Зеленскому», — отметил он.

Реклама

Он подчеркнул, что такая ситуация создает серьезные затруднения во взаимодействии.

«Все знают, откуда она у него и почему она есть. Трамп — эмоциональный человек, с ним сложно иметь дело, все должны с ним соглашаться. Это довольно сложная с любой точки зрения ситуация, когда понимаешь, что идет сотрудничество, а этот человек говорит: нет, нет никакого сотрудничества, нам это не нужно. Трудно. Это когнитивный диссонанс», — подытожил Мильман.

Ранее сообщалось, что Россия пытается заставить Украину покинуть Донбасс, используя косвенное политическое давление и возможные неофициальные договоренности с президентом США Дональдом Трампом .

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что боеприпасы и средства ПВО, предназначенные для Украины, могут быть отправлены на Ближний Восток, где идет война против Ирана.