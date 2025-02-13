Личные переговоры Трампа и Путина: политолог объяснил риск для Украины

Украина должна настаивать на том, чтобы любые переговоры о завершении войны проходили при ее участии.

Используя личные контакты, в том числе телефонные разговоры, президент РФ Владимир Путин постарается "перепрограммировать" американского президента Дональда Трампа под российские условия завершения войны.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в комментарии YouTube-канал РБК-Украина.

По его словам, несмотря на то, что Трамп и Путин еще ни о чем не договорились, кроме вероятной встречи в Саудовской Аравии, американский лидер уже находится в такой эйфории успеха, словно добился установления мира в Украине. Но Путин не собирается прекращать военные действия и настаивает на "стабильном мирном соглашении", до которого еще очень далеко.

Фесенко предположил, что американский план состоит в том, чтобы добиться режима прекращения огня, проведения выборов в Украине, а лишь потом речь пойдет о заключении долгосрочного мирного соглашения.

"Путин хочет, чтобы это было мирное соглашение на российских условиях... Я вижу риск в том, что Путин, в частности через личные контакты, через встречи с Трампом, через такие телефонные разговоры, будет "обрабатывать" Трампа. Он будет пытаться перепрограммировать Трампа под российские условия завершения войны", — отметил политолог.

Именно поэтому, считает эксперт, Украина должна настаивать на том, чтобы любые переговоры о завершении войны проходили при ее участии.

По мнению политолога, президент США своим телефонным звонком в Зеленский после разговора с Путиным показал, что не намерен вести переговоры в обход украинской стороны.

"Если бы ему Зеленский был неинтересен, и он собирался бы договариваться только с Путиным, то он не звонил бы по телефону Зеленскому", — убежден Владимир Фесенко.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал частые разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что надеется на визит хозяина Кремля в США.

Как сообщалось, в четверг, 13 февраля, спикер российского президента Дмитрий Песков заверил, что Украина обязательно будет участвовать в переговорах по мирному урегулированию, но при этом будет существовать "двусторонний российско-американский трек".

Напомним, накануне 12 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении огня в Украине.

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