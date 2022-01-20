С глазу на глаз: Эрдоган снова предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Турции

С глазу на глаз: Эрдоган снова предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Турции

Эрдоган предположил, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита в Украину.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщает Sabah.

По словам Эрдогана, Анкара может организовать встречу Зеленского и Путина в формате тет-а-тет.

"Мы не считаем отношения между Россией и Украиной правильными. Наличие атмосферы войны в регионе и появление такой психологии огорчили нас как страну, которая имеет отношения с обеими сторонами. Мы надеемся, что мы сможем объединить Путина и Зеленского и обеспечить их личную встречу", — сказал турецкий президент.

Эрдоган предположил, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита в Украину, который состоится в начале февраля. Также он добавил, что ждет визита Путина в Анкару, чтобы продолжить переговоры "для обеспечения мира и стабильности".

"Мы хотим, чтобы в регионе царил мир", — подытожил президент Турции.

Ранее предложение провести переговоры Путина и Зеленского в Турции от имени Эрдогана озвучил его представитель Ибрагим Калин.

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