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Лидер ХАМАС хочет обменять заложников на заключенных из израильских тюрем

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Лидер ХАМАС хочет обменять заложников на заключенных из израильских тюрем

ХАМАС готов к немедленному соглашению об обмене / Фото: Associated Press

Палестино-израильский конфликт набирает обороты.

Лидер ХАМАС в секторе Газа предлагает обменять заложников на узников израильских тюрем.

Об этом сообщает BBC.

В частности, лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар предложил освободить всех заложников, содержащихся в секторе Газа, в обмен на всех заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах.

Это был первый комментарий с начала военных действий 7 октября.

В заявлении на официальном сайте группировки Синвар написал: «Мы готовы к немедленному соглашению по обмену, включающему освобождение всех заключенных сионистского врага в обмен на освобождение всех заложников, находящихся в руках сил сопротивления».

Напомним, израильская армия сообщает о расширении наземных операций и призывает палестинцев немедленно передвигаться на юг.

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Дата публикации
Просмотры
15
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