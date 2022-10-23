Лидер Китая Си Цзиньпин остается у власти еще на пять лет

Си Цзиньпина утвердили лидером Китая еще на пять лет.

Си Цзиньпин остается лидером Китая еще на пять лет. Такое решение было утверждено 23 октября после ХХ съезда Коммунистической партии, где внесли соответствующие поправки в конституцию.

Об этом пишут The Guardian и Reuters.

Си Цзиньпин представил новый Постоянный комитет Политбюро, высший руководящий орган Китая, состоящий из лояльных сторонников, закрепив за собой "место самого влиятельного правителя страны со времен Мао Цзэдуна".

В ходе речи глава КНР сказал, что "развитие Китая не может покинуть мир, и мировое развитие нуждается в Китае".

Си Цзиньпин также в очередной раз пригрозил Тайваню, заявив о цели "большого омоложения китайской нации", для чего нужно "поглощение острова".

В 2018 году глава КНР отменил ограничение на два президентских срока, позволив себе править бессрочно.

Эскалация между Китаем и Тайванем

В 2022 году напряжение между Китаем и Тайванем снова обострилось. Поводом стал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай критически отреагировал на планы американских конгрессменов и лидер Конгресса посетить Тайвань. 28 июля между руководителями Китая и США состоялся более чем двухчасовой разговор. Китайский лидер Си Цзиньпин высказался так: "Играющие с огнем погибнут от него. Есть надежда, что США четко это поймут".

Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения. В Тайване предупредили, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, по разработке собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Начальник военно-морских операций США, адмирал Майкл Гилдей, заявил, что Вооруженные силы США должны быть готовы ответить на возможное вторжение Китая в Тайвань уже в этом году.

В Тайване предупреждают, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией во главе с Путиным, для разработки собственной стратегии "гибридной войны" против Тайваня.

Читайте также: