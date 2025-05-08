Лидер Китая заявил, что имеет с Путиным новые договоренности

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что провел с Владимиром Путиным основательные и плодотворные переговоры — лидеры стран вышли на ряд новых договоренностей.

Об этом китайский лидер сказал на пресс-конференции по итогам встречи с российским диктатором в Москве 8 мая.

«Сейчас мы с господином президентом провели очень благоприятные переговоры и вышли на целый ряд новых важных договоренностей. Мы подписали совместные заявления КНР и РФ о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия победы китайского народа в войне с сопротивлением японской агрессии, победы Советского Союза в Великой отечественной войне и образования ООН», — рассказал Си.

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Он добавил, что «в нашем присутствии состоялся обмен подписанными документами в солидном количестве, что послужит дополнительным драйвером для развития двусторонних отношений».

Глава КНР поблагодарил Путина за гостеприимный прием.

Кроме того, как заявил вице-премьер России Александр Новак, Путин и Си в Кремле обсуждали проект «Сила Сибири-2». Они дали указания ускорить его реализацию.

Напомним, Си прилетел в Москву вечером 7 мая для встречи с Путиным и участия в параде по случаю российского Дня победы 9 мая. Китайский лидер и российский диктатор 8 мая провели встречу. В ее начале Путин заявил, что правительства обоих государств работают над реализацией всего массива двусторонних договоренностей. Президент РФ сказал, что Пекин и Москва развивают связи во благо народов обеих стран и «не против кого-то».

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