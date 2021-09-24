Лидер либеральной партии Германии высказался против вступления Украины в НАТО

Кристиан Линднер отрицательно ответил на вопрос ведущего, нужно ли предоставить Украине членство в Альянсе.

Глава немецкой Свободной демократической партии, которая может стать одной из участниц правящей коалиции, Кристиан Линднер на предвыборных дебатах выступил против вступления Украины в НАТО.

Такое заявление он сделал 23 сентября во время заключительных предвыборных дебатов в прямом эфире телеканала ARD, отвечая на вопрос ведущего, нужно ли предоставить Украине членство в альянсе.

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"Нет", — цитирует издание Focus Линднера.

Ранее в Германии неоднократно говорили, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

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Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не нужен статус основного союзника вне НАТО, поскольку его предоставляют странам, которые не планируют или не могут вступить в Альянс.

Между тем Зеленский уверяет, что Украина готова к вступлению в НАТО и без нашего государства ни крепкого Альянса, ни ЕС не будет. Однако ли не все европейские лидеры поддерживают наши стремления.

В НАТО, как сообщалось, пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

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