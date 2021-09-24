Лидер либеральной партии Германии высказался против вступления Украины в НАТО

Кристиан Линднер отрицательно ответил на вопрос ведущего, нужно ли предоставить Украине членство в Альянсе.
Глава немецкой Свободной демократической партии, которая может стать одной из участниц правящей коалиции, Кристиан Линднер на предвыборных дебатах выступил против вступления Украины в НАТО.
Такое заявление он сделал 23 сентября во время заключительных предвыборных дебатов в прямом эфире телеканала ARD, отвечая на вопрос ведущего, нужно ли предоставить Украине членство в альянсе.
"Нет", — цитирует издание Focus Линднера.
Ранее в Германии неоднократно говорили, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.
Читайте также: Ющенко рассказал, как Меркель помешала Украине получить ПДЧ в НАТО
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина не нужен статус основного союзника вне НАТО, поскольку его предоставляют странам, которые не планируют или не могут вступить в Альянс.
Между тем Зеленский уверяет, что Украина готова к вступлению в НАТО и без нашего государства ни крепкого Альянса, ни ЕС не будет. Однако ли не все европейские лидеры поддерживают наши стремления.
В НАТО, как сообщалось, пока нет единогласного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".
Читайте также:
- Безопасность в Черном море: почему в НАТО отказались остановить ползучую аннексию России
- Реформы нужно осуществить Украине для получения ПДЧ: в НАТО назвали перечень
- Вступление Украины в НАТО: во Франции советуют выполнять "домашнее задание" и не открывать нереалистическую перспективу