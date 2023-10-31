Лидер меньшинства в Сенате настаивает на общей помощи Украине и Израилю

Митч Макконнелл выступает за помощь Украине, несмотря на то, что Палата представителей Республиканской партии настаивает на отдельном пакете Израиля.

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл продолжил выступать за включение помощи Украине в дополнение к национальной безопасности, представляя посла Украины в США Оксану Маркарову на мероприятии в понедельник в Луисвилле, штат Кентукки.

Об этом пишет CNN.

Ожидается, что на этой неделе новоизбранный спикер Майк Джонсон выдвинет законопроект, предусматривающий лишь помощь Израилю, что свидетельствует о разногласиях среди высших членов Республиканской партии по поддержке Украины.

«Это момент для быстрых и решительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и наложить реальные последствия на тиранов, которые терроризировали народ Украины и Израиля. И прямо сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь, которая поможет нам сделать именно это», – сказал Макконнелл.

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«Враги за границей будут внимательно наблюдать и ждать, пока Америка пошатнется. Только наша конкретная и надежная поддержка может умерить наших противников в будущем и восстановить безопасность», — резюмировал он.

Напомним, что сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.

Отметим, что республиканец из Луизианы Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США. Его считают одним из самых преданных поклонников бывшего президента США Дональда Трампа.

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