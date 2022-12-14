Лидер немецкой оппозиции призвал Шольца "не прятаться за партнерами по НАТО" и помочь Украине с танками

Мерц возложил на Шольца личную ответственность за торможение с помощью.

Лидер немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический Союз" Фридрих Мерц призвал федеральное правительство как можно быстрее предоставить Украине боевые танки и бронетранспортеры.

Мерц в своем Twitter 14 декабря обратился к канцлеру Олафу Шольцу.

Оппозиционер возложил на Шольца личную ответственность за то, что в Украину не поставили необходимое вооружение.

"Даже почти через десять месяцев после начала войны, господин канцлер, вы все еще прячетесь за партнерами по НАТО, которые якобы не хотят ни того, ни другого. Мы знаем, что это не так. Преимущественно из-за вас лично Украина не получает этой помощи", – заявил политик.

По его словам, правительство могло бы легко предоставить тяжелую технику украинским ВСУ. В то же время Шольц прикрывается партнерами по Альянсу, заметил Мерц.

"Чем больше мы поможем, тем быстрее закончится эта война", – сказал он в ответ на заявление правительства канцлера, пишет Handelsblatt.

Напомним, 7 декабря немецкое правительство одобрило перечень военной помощи Украине. Германия передала Украине 24 единицы самоходных установок, но без танков Leopard и Marder. Также планируется предоставить ВСУ шесть или семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

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