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Лидер ЮАР поговорил с Трампом и Путиным: о чем договорились
Он призвал как Россию, так и Украину обеспечить прекращение огня.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Рамафосы, разговор касался вопросов достижения мира в Украине и дальнейшего развития отношений между США и Южной Африкой.
«Мы оба согласились, что войну необходимо завершить как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разрушения», — сказал Рамафоса.
Он также отметил, что планируется личная встреча с Трампом, во время которой будут обсуждаться другие важные вопросы.
Кроме того, Рамафоса сообщил, что недавно общался с президентом России Владимиром Путиным.
Во время разговора была отмечена готовность содействовать мирному разрешению конфликта в Украине.
«Южная Африка готова и дальше поддерживать все усилия — в том числе многосторонние — для достижения справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира», — подчеркнул глава государства.
Напомним, 24 апреля президент Украины прибыл в ЮАР, чтобы приблизить достойный мир.