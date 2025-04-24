Лидер ЮАР поговорил с Трампом и Путиным: о чем договорились

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса / © Associated Press

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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Рамафосы, разговор касался вопросов достижения мира в Украине и дальнейшего развития отношений между США и Южной Африкой.

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«Мы оба согласились, что войну необходимо завершить как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разрушения», — сказал Рамафоса.

Он также отметил, что планируется личная встреча с Трампом, во время которой будут обсуждаться другие важные вопросы.

Кроме того, Рамафоса сообщил, что недавно общался с президентом России Владимиром Путиным.

Во время разговора была отмечена готовность содействовать мирному разрешению конфликта в Украине.

«Южная Африка готова и дальше поддерживать все усилия — в том числе многосторонние — для достижения справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 24 апреля президент Украины прибыл в ЮАР, чтобы приблизить достойный мир.