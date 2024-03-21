Лидеры демократов и республиканцев настаивают на согласовании сенатской версии помощи Украине — СМИ

Этот законопроект обеспечит Украину тем, чего ей так не хватает – военной техникой, боеприпасами, разведывательной поддержкой, передовым оружием и другим.

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате настаивают на согласовании именно сенатской версии помощи Украине и партнерам, которая уже прошла голосование и получила 70 голосов двухпартийной поддержки.

Об этом пишет "Голос Америки".

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате заявил: "Если Конгресс выполнит свою работу, то американское оружие окажется в руках украинцев, а мы здесь, дома, получим более сильные военные мощи и оборонно-промышленный потенциал. Это также покажет, какие выводы делает мир, глядя на первую полномасштабную войну в Европе со времен 45 года».

Каждый день, дополнительный пакет финансирования остается законопроектом, принятым только в Сенате, является "днем, которому улыбаются противники Америки", добавил Макконнелл.

Также читайте В США к обсуждению пакета помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время — Джонсон

Чак Шумер , лидер демократического большинства в Сенате, сказал: "Не будет преувеличением сказать, что именно сейчас выживание украинского народа, судьба американского лидерства в мире и шансы на победу Путина во многом зависят от того, что в ближайшее время сделает спикер Майк Джонсон. Это в его воле в любой момент вынести на рассмотрение Палаты представителей двухпартийный пакет помощи, который 70 голосами согласовали в Сенате больше месяца назад».

Шумер напомнил, что этот законопроект обеспечит Украину тем, чего ей так не хватает – военной техникой, боеприпасами, разведывательной поддержкой, передовым оружием и другим.

Напомним, американские конгрессмены призывают голосовать за помощь Украине уже на этой неделе. Иначе – этот вопрос могут рассмотреть только после 9 апреля.

Ранее The Hill со ссылкой на сенаторов-республиканцев сообщало, что спикер Майк Джонсон обещал разблокировать помощь Украине, но с изменениями. По его словам, проект для поддержки Украины будет отличаться от принятого Сенатом.

Читайте также: