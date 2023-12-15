Лидеры ЕС голосовали за 12 пакет санкций без премьера Австрии — он вышел из зала

Лидеры Европейского Союза в ночь на 15 декабря согласовали 12-й пакет санкций против России.

Голосование за очередной пакет санкций против России прошло без премьера Австрии Карла Негаммера в зале.

Об этом пишет Politico.

Австрия пыталась заблокировать принятие 12-го пакета санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International (RBI) из списка международных спонсоров войны. Однако само голосование за новый санкционный пакет без Негаммера получилось случайным. Он вышел из комнаты, чтобы поговорить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен о вступлении Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

Но сложившаяся ситуация напоминает момент, когда лидеры стран ЕС голосовали за начало переговоров о вступлении Украины – тогда из зала вышел премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обещавший блокировать этот вопрос.

Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько австрийских чиновников, по информации Reuters, заявили, что не хотят полностью разрывать многолетние связи с Россией в надежде на возобновление отношений.

В октябре глава МИД Австрии Александр Шалленберг подверг критике черный список НАПК на встрече европейских министров в Киеве. А на протяжении последних недель официальные лица Австрии выражали свою обеспокоенность по поводу списка на встречах в Брюсселе. Raiffeisen Bank – единственная австрийская компания в этом списке.

Представители Raiffeisen Bank также встречались с Национальным агентством Украины по предотвращению коррупции, которое ведет список спонсоров войны.

"Мы считаем несправедливым, что мы попали в этот список", – заявил представитель банка.

Напомним, глава ОПУ Андрей Ермак сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России. Он может касаться экспорта сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензированию программного обеспечения.

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