Лидеры ЕС и Зеленский заявили, что Россия ответственна за отсутствие прогресса на Донбассе

Лидеры ЕС и Зеленский заявили, что Россия ответственна за отсутствие прогресса на Донбассе

Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за санкции против РФ, но отметил, что список следует расширить.

Одной из главных тем обсуждения саммита "Украина-ЕС" был вопрос координации шагов Украины и Евросоюза для достижения мира на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины на пресс-конференции.

"Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке Украины. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса и мира на Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая безоговорочно является стороной конфликта", — заявил украинский лидер.

Он поблагодарил ЕС за санкции в отношении России и призвал усилить их.

"Мы благодарны ЕС, который из года в год продолжает ограничительные меры в отношении России. Потребность в усилении санкций давления назрела давно", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства призвал добавить в санкционные списки всех, кто принимал участие в организации и проведении "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму и Севастополе, а также обеспечивал участие в "голосовании" жителей Донбасса.

По словам Зеленского, участники саммита договорились усилить усилия по освобождению 450 граждан Украины, находящихся в РФ и на Донбассе.

Напомним, глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина совместно со своими партнерами готова создавать Российской Федерации серьезные проблемы, чтобы заставить ее завершить войну на Донбассе.

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