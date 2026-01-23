Лидеры ЕС приняли выводы об отношениях с США: что изменится

Дональд Трамп. / © Associated Press

Лидеры государств-членов ЕС приняли выводы об отношениях Евросоюза и США. Документ был подписан во время неформального заседания Европейского совета

Саммит лидеров ЕС, посвященный трансатлантическим отношениям, завершился в ночь на 23 января и утвердил выводы.

"ЕС и США издавна являются партнерами и союзниками… Мы считаем, что отношения между партнерами и союзниками должны строиться на основе доброжелательности и уважения", – говорится в документе, который есть в распоряжении издания.

В тексте отмечается, что Европа и Соединенные Штаты Америки "имеют общий интерес в безопасности Арктического региона, в частности через сотрудничество в рамках НАТО".

"В этом контексте хочу быть абсолютно четким: Королевство Дания и Гренландия имеют полную поддержку Европейского Союза. Только Королевство Дания и Гренландия могут принимать решения по вопросам Дании и Гренландии", – говорится в документе.

В то же время отмечается, что объявление об отсутствии дополнительных тарифов США по Европе "является положительным". Иначе это было бы несовместимо с торговым соглашением между ЕС и Штататмами.

Также сообщается, что Евросоюз будет "отстаивать свои интересы и защищать себя, свои государства-члены, своих граждан и свои компании от любых форм принуждения - он имеет для этого необходимые полномочия и инструменты и применит их при необходимости".

"Мы остаемся готовыми и дальше конструктивно взаимодействовать с Соединенными Штатами по всем вопросам общего интереса. В частности, по созданию условий для справедливого и длительного мира в Украине", – говорится в выводах Евросовета.

Вспомнили европейские лидеры и "Совет мира", образованный американским президентом Дональдом Трампом. Они подчеркивают, что имеют "серьезные сомнения относительно ряда элементов устава". В частности, по мандату, управлению и совместимости с Уставом ООН.

"Мы готовы работать вместе с США над имплементацией всеобъемлющего Плана мира для Газы, при условии, что Совет мира будет выполнять свою миссию как переходная администрация в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2803", - подчеркнули они.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вновь созданный им Совет мира может в будущем заменить ООН. Эту организацию американский лидер считает неэффективной. В то же время в ООН ответили на критику Трампа и подчеркнули, что в дальнейшем будут руководствоваться своим Уставом и не волнуются из-за появления новых структур типа анонсированной Трампом.