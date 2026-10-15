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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Лидеры ЕС призывают Зеленского смягчить критику Трампа — FT

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе попросят Владимира Зеленского сдержать публичную критику Дональда Трампа, чтобы не навредить дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Европейские лидеры ошеломлены откровенными и жесткими высказываниями президента Украины Владимира Зеленского в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. На предстоящем саммите в Брюсселе дипломаты ЕС планируют попросить украинского лидера сдержать публичную критику Вашингтона.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.

Поводом для беспокойства в Брюсселе стало интервью Зеленскому изданию FT, в котором он бескомпромиссно подверг критике недавнее соглашение Трампа с Россией по импорту дизельного горючего, осудил опасные ограничения в передаче американских разведданных Украине и заявил, что лидер США проявляет симпатию к автократическим режимам.

По данным издания, подобная откровенная оценка вызвала шок среди лидеров стран ЕС. В пятницу во время встречи с украинским президентом в Брюсселе они намерены передать ему «сострадательную, но жесткую» оговорку.

«Возможно, это и правда, но далеко не всегда ее нужно озвучивать вслух», — цитирует FT одного из чиновников Евросоюза.

В Брюсселе опасаются, что открытая публичная конфронтация между Киевом и Вашингтоном может окончательно испортить отношения с администрацией Трампа и поставить под угрозу остатки военного и разведывательного сотрудничества с США, которое является критически важным для Украины на нынешнем этапе войны.

«Чувствую себя преданным»: Зеленский резко ответил Трампу из-за соглашения с Путиным

Ранее президент Владимир Зеленский посетовал, что его американский коллега Дональд Трамп занимает «неправильную сторону» в российско-украинской войне. Также Зеленский признался, что чувствует себя преданным. Об этом он заявил в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно высказался о договоренности по поставке российского дизельного топлива на американский и мировой рынки и поблагодарил Путина.

Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного горючего во всем мире. Также они считают такое решение предательством европейских союзников и национальной безопасности Соединенных Штатов в целом.

Также Зеленский подверг резкой критике ограничения Starlink и назвал это серьезной ошибкой.

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