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Лидеры ЕС призывают Зеленского смягчить критику Трампа — FT
Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе попросят Владимира Зеленского сдержать публичную критику Дональда Трампа, чтобы не навредить дальнейшей поддержке Украины со стороны США.
Европейские лидеры ошеломлены откровенными и жесткими высказываниями президента Украины Владимира Зеленского в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. На предстоящем саммите в Брюсселе дипломаты ЕС планируют попросить украинского лидера сдержать публичную критику Вашингтона.
Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.
Поводом для беспокойства в Брюсселе стало интервью Зеленскому изданию FT, в котором он бескомпромиссно подверг критике недавнее соглашение Трампа с Россией по импорту дизельного горючего, осудил опасные ограничения в передаче американских разведданных Украине и заявил, что лидер США проявляет симпатию к автократическим режимам.
По данным издания, подобная откровенная оценка вызвала шок среди лидеров стран ЕС. В пятницу во время встречи с украинским президентом в Брюсселе они намерены передать ему «сострадательную, но жесткую» оговорку.
«Возможно, это и правда, но далеко не всегда ее нужно озвучивать вслух», — цитирует FT одного из чиновников Евросоюза.
В Брюсселе опасаются, что открытая публичная конфронтация между Киевом и Вашингтоном может окончательно испортить отношения с администрацией Трампа и поставить под угрозу остатки военного и разведывательного сотрудничества с США, которое является критически важным для Украины на нынешнем этапе войны.
«Чувствую себя преданным»: Зеленский резко ответил Трампу из-за соглашения с Путиным
Ранее президент Владимир Зеленский посетовал, что его американский коллега Дональд Трамп занимает «неправильную сторону» в российско-украинской войне. Также Зеленский признался, что чувствует себя преданным. Об этом он заявил в интервью британскому телеведущему Питу Моргану.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп положительно высказался о договоренности по поставке российского дизельного топлива на американский и мировой рынки и поблагодарил Путина.
Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного горючего во всем мире. Также они считают такое решение предательством европейских союзников и национальной безопасности Соединенных Штатов в целом.
Также Зеленский подверг резкой критике ограничения Starlink и назвал это серьезной ошибкой.