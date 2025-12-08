Макрон и Мерц покинули резиденцию премьера Великобритании, но переговоры продолжаются — Sky News

Лондон / © Pixabay

Реклама

Лидеры Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц предстали перед журналистами на Даунинг-стрит после короткой встречи в резиденции премьер-министра Великобритании.

Об этом пишет Sky News.

Политики позировали для групповой фотографии возле дома №10, однако все четверо уклонились от ответов на вопросы прессы.

Реклама

В конце на красной дорожке они коротко пообщались между собой и пожали руки. После этого Зеленский и Стармер вернулись в резиденцию для продолжения переговоров в формате тет-а-тет, в то время как Макрон и Мерц покинули Даунинг-стрит пешком.

О чем говорят лидеры

По данным Sky News, в центре внимания встречи — дипломатические усилия вокруг предложенного США мирного плана, а также возможные разногласия между европейскими партнерами.

Одним из ключевых вопросов, говорят представители делегаций, остаются гарантии безопасности, которые могут стать одним из главных пунктов сегодняшних переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по американской мирной инициативе остаются разделенными из-за вопросов территорий, а президент США Дональд Трамп выразил разочарование в подходе Киева к предложению.