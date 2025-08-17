Лидеры Европы приглашены на встречу в США: кто поедет с Зеленским к Трампу

Владимир Зеленский. / © Associated Press

На встречу президента США Дональда Трампа и украинским лидером Владимиром Зеленским , которая состоится 18 августа в Вашингтоне, также приглашены лидеры европейских стран.

Об этом сообщили источники The New York Times.

По данным неназванного собеседника Reuters, пока неясно, какие лидеры будут присутствовать на встрече.

Между тем министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что в эти выходные европейские чиновники решат, будут ли Зеленского сопровождать во время визита в США, пишет Sky News.

На вопрос, может ли немецкий канцлер Фридрих Мерц поехать вместе с украинским президентом в Трамп, Вадефуль ответил, что многие европейцы были бы готовы принять участие в этом визите, если такое решение будет принято.

"Это будет согласовано в эти выходные. Готовность Фридриха Мерца взять на себя ответственность очевидна. Он очень четко продемонстрировал это в последние дни", - подчеркнул глава МИД Германии.

Напомним, 16 августа Трамп после саммита на Аляске имел "длительный" разговор по телефону с Зеленским. Стало известно, что украинский лидер отправится в США в понедельник, 18 августа.

Сегодня назначена встреча "коалиции желающих". Европейские союзники Киева встретятся, чтобы обсудить ситуацию перед встречей Зеленского с Трампом. В видеоконференции примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.