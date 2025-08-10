- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 2 мин
Лидеры Евросоюза призвали Трампа защитить интересы Украины
Семь лидеров стран ЕС и президент Еврокомиссии обратились к президенту США Дональду Трампу перед переговорами с диктатором Путиным.
Лидеры стран Европейского Союза и глава Еврокомиссии призвали президента США Дональда Трампа во время предстоящих переговоров с диктатором Путиным защищать интересы Украины и Европы.
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС и президента Еврокомиссии.
В документе отмечается, что переговоры с Россией должны проходить исключительно в условиях перемирия.
«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно обеспечить защиту жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы», — отмечается в заявлении.
Лидеры объяснили, что эти интересы включают в себя надежные и действенные гарантии безопасности.
«Они позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — добавили авторы документа.
В заявлении подчеркивается, что ЕС твердо находится на стороне Украины.
«Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или ослабления интенсивности боевых действий», — отметили подписанты.
Они также подчеркнули, что будущее Украины должно определять только она сама.
«Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы нельзя менять силой. Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в заявлении.
Документ подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджи Мэлони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где должны пройти переговоры Дональда Трампа и Путина.
Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский заявил, что не видит сдвигов в позиции российской стороны.