Лидеры Евросоюза призвали Трампа защитить интересы Украины

Флаги Евросоюза / © Associated Press

Лидеры стран Европейского Союза и глава Еврокомиссии призвали президента США Дональда Трампа во время предстоящих переговоров с диктатором Путиным защищать интересы Украины и Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС и президента Еврокомиссии.

В документе отмечается, что переговоры с Россией должны проходить исключительно в условиях перемирия.

«Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно обеспечить защиту жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы», — отмечается в заявлении.

Лидеры объяснили, что эти интересы включают в себя надежные и действенные гарантии безопасности.

«Они позволят Украине эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — добавили авторы документа.

В заявлении подчеркивается, что ЕС твердо находится на стороне Украины.

«Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или ослабления интенсивности боевых действий», — отметили подписанты.

Они также подчеркнули, что будущее Украины должно определять только она сама.

«Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Мы остаемся привержены принципу, что международные границы нельзя менять силой. Текущая линия столкновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в заявлении.

Документ подписали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджи Мэлони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где должны пройти переговоры Дональда Трампа и Путина.

Мы ранее информировали, что Владимир Зеленский заявил, что не видит сдвигов в позиции российской стороны.