НАТО не будет блокировать Балтийское море / © Фото из открытых источников

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Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября позвонили по телефону Владимиру Путину , чтобы заверить его: НАТО не намерена блокировать Балтийское море. Перед этим они воспользовались помощью неназванного российского олигарха, имеющего прямую связь с Кремлем.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, осведомленных о ходе контактов.

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Почему Балтийское море стало опасной точкой противостояния

Балтийское море превратилось в один из потенциальных центров масштабного конфликта между Россией и Западом. Через него проходит более 60% российского морского экспорта нефти, обеспечивающего значительную часть доходов Москвы. В то же время акваторию окружают страны НАТО, что создает для России риск потери важного торгового маршрута.

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Напряжение усилилось из-за попыток западных стран останавливать российские танкеры так называемого теневого флота, с помощью которого Москва обходит санкции. С конца 2024 года такие суда, по меньшей мере, 14 раз задерживали или брали на абордаж, причем десять случаев произошли в начале 2026 года. Однако в Балтийском море такие операции фактически прекратились после того, как российский флот начал противодействовать западным кораблям, пытавшимся останавливать танкеры.

По информации западных чиновников, российские военные корабли, вооруженные ракетами с ядерными боеголовками, получили приказ сопровождать нефтяные танкеры и не допускать их досмотр западными военными и береговой охраной. Только чуть более года немецкая береговая охрана зафиксировала 260 таких сопровождений в Балтийском и Северном морях.

В мае Россия приняла законодательство, позволяющее применять военную силу для защиты коммерческих судов. Также Москва усилила Калининградскую оборону, разместив там беспилотники, мощные радары и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

В августе Путин назвал попытки Запада противодействовать российским танкерам «пиратством и бандитизмом» и пригрозил военным ответом. А в сентябре Кремль передал НАТО письменное предупреждение о готовности нанести превентивные ядерные удары для защиты своих интересов в Балтийском море даже без нападения на российскую территорию. Об этом ультиматуме ранее сообщало Reuters.

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Как российский олигарх помог выйти на Путина

Западные чиновники пытались убедить Москву, что НАТО не намерена блокировать Балтийское море. Финляндия даже вызвала русского посла, чтобы снизить напряжение. Однако Стубб опасался, что эти сигналы не доходят напрямую до Путина.

Тогда финская сторона решила воспользоваться помощью российского олигарха, у которого был прямой канал связи с Кремлем. Мужчина приехал в Норвегию, где провел консультации с чиновниками, а затем вернулся в Москву, чтобы лично передать Путину послание. Имени олигарха WSJ не раскрывает.

Через несколько дней Стубб и Стере провели телефонный разговор с российским президентом. Официально они должны обсуждать завершение войны в Украине, однако отдельной целью было развеять опасения Кремля относительно возможной морской блокады.

«Мы не намерены блокировать Балтийское море в мирное время, можете на это положиться, мы будем действовать в соответствии с законом», — сказал Стубб Путину во время разговора 27 октября, утверждают два человека, присутствовавших при контакте.

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Как сообщало Reuters, разговор длился около 90 минут. После нее Стубб и Стере также побеседовали с президентом Украины Владимиром Зеленским. Инициативу объясняли необходимостью донести позицию Киева и Европы в Москву накануне запланированных переговоров по завершению войны.

После разговора Путин публично похвалил финского и норвежского лидеров, однако заявил, что «кто-то» хочет превратить Балтийское море в аналог Ормузского пролива, где из-за конфликта США и Ирана ранее возникали перебои со снабжением нефти. Он предупредил: если противостояние зайдет слишком далеко, победителей не будет.

Атака на российское судно снова обострила ситуацию

Договоренность об отсутствии намерений блокировать Балтийское море проверил на крепость недавний удар украинских беспилотников по российскому грузовому судну вблизи Финляндии.

В интервью Bloomberg, опубликованном 24 ноября, Зеленский подтвердил атаку на судно "Спарта II" . Президент объяснил, что корабль перевозил оружие, потому был законной военной целью. По его словам, удар был нанесен в российских территориальных водах, однако после повреждения судно начало дрейфовать и оказалось в финских водах.

Финские службы координировали спасательную операцию с российской стороной: пожар на корабле потушен, после чего россиянам разрешили отбуксировать поврежденное судно. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака усилила напряжение в Балтийском море, и призвал страны региона повлиять на Украину, чтобы предотвратить новые удары.

Напряжение в Балтийском регионе растет

Параллельно НАТО усиливает присутствие в регионе и защиту критической инфраструктуры. В начале ноября США направили в Балтийское море 48 морских пехотинцев, которые должны работать вместе с финскими военными в рамках миссии Baltic Sentry . Их задача – выявлять гибридные угрозы и подводные диверсии с помощью беспилотников и прибрежных сенсоров.

После атаки на российское судно в Финском заливе министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о риске распространения войны на Балтийском море. В то же время он признал право Украины наносить удары по российским военным объектам, которые используются для атак против нее, и отметил важность свободного судоходства.

А 25 ноября российский МИД обвинил Эстонию в попытках морской блокады Балтийского моря и заявил о нахождении отношений двух стран на границе открытой войны. Поводом для дипломатического демарша стало, в частности, решение Таллинна закрыть с 1 декабря пункты пропуска на границе с РФ. Москва также выдвинула другие обвинения в адрес эстонских властей, в том числе по поводу попыток ограничить российское судоходство.

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