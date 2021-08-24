Лидеры G7 назвали условие признания легитимности власти талибов в Афганистане

В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи они обратились к радикальному движению "Талибан", которое установило власть в Афганистане.

Лидеры Большой семерки (G7) во время виртуальной встречи обсудили ситуацию в Афганистане. Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Великобритании, Канады и Европейского союза подтвердили свою поддержку народу Афганистана и намерены поддержать афганских беженцев, а также призвали партнеров Афганистана поддержать усилия направленные на региональную стабильность.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовало правительство Великобритании, во вторник, 24 августа.

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"В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам на протяжении последних двадцати лет, а также обеспечить безопасный выход из Афганистана", — говорится в заявлении.

Кроме того, Большая семерка также пригрозила "Талибану" ответственностью за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушения прав человека, в частности женщин и меньшинств.

В заявлении G7 отмечается, что легитимность будущего правительства Афганистана будет зависеть от подхода, который оно будет использовать для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в стране.

Напомним:

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска , которые должны покинуть страну до 31 августа этого года.

, которые должны покинуть страну до 31 августа этого года. После 15 августа террористическое движение "Талибан" захватило все крупные города Афганистана, в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников.

в том числе и Кабул. В связи с этим США и другие страны были вынуждены активизировать эвакуацию своих граждан. Сам аэропорт находится под охраной американских военных и их союзников. Лидеры талибов планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. По предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

По предварительной информации, в совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани. Кроме того движение "Талибан" уже назначило нескольких временных министров.

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