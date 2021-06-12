Лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями

Текст декларации будет опубликован в заключительный день саммита.

Лидеры стран Группы семи примут в рамках саммита "семерки" декларацию, в которой пообещают совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем.

Об этом заявила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Как указывается в сообщение, документ будет иметь одноименное название с английским городком, где проводится встреча лидеров G7, — "Декларация Карбис-Бэй". В дискуссиях по внедрению всеобъемлющего плана по борьбе с пандемиями помимо участников G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) примут участие и лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей. Текст декларации будет опубликован в заключительный день саммита 13 июня.

В основу документа лягут рекомендации по предотвращению новых эпидемий, разработанные властями председательствующей в этом году в неформальном объединении Великобритании, и меры, выработанные совместно на рабочей встрече лидерами G7. В их числе меры по сокращению времени на разработку вакцин от новых заболеваний, включая их разработку и лицензирование, до 100 дней, расширению возможностей секвенирования генома, а также по реформированию и усилению Всемирной организации здравоохранения.

Ранее мы писали о том, как происходит первая с начала пандемии встреча G7.

Накануне саммита премьер Великобритании сообщил, его государство подарит бедным странам сто миллионов доз вакцин от коронавируса. О масштабном плане помощи остальных странах мира заявил и президент США. Байден подтвердил, что Америка планирует передать полмиллиарда доз вакцин от компании Pfizer-BioNTech почти сотни бедных стран. Делать это хотят через глобальную инициативу COVAX. Получит ли вакцины Украины, и в каком количестве в Белом Доме пока не сообщили. "Наша цель — совместно с Соединенными Штатами и другими членами "Большой семерки" вакцинировать весь мир до конца 2022", — сообщает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Новости мира: как начался саммит "G7" и что лидеры уже успели обсудить

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