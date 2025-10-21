Лидеры Европы поддержали план Трампа по миру в Украине: что решили

Владимир Зеленский / © Associated Press

Мировые лидеры выступили с общим заявлением в поддержку справедливого и продолжительного мира, которого заслуживает украинский народ. Документ подписали президент Владимир Зеленский , премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Италии Джорджа Мелони, Польши Дональд Туск, Норвегии Йонас Гар Стере, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляй.

Об этом пишет GOV.UK.

В совместном обращении лидеры подчеркнули, что поддерживают позицию президента США Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий. Согласно их видению, текущая линия столкновения может стать основой для начала мирных переговоров. При этом стороны подтвердили, что не признают никаких изменений международных границ, полученных силой.

В заявлении подчеркнуто, что Россия систематически затягивает процесс переговоров, в то время как Украина остается единственной стороной, которая действительно стремится к миру. Лидеры подчеркнули необходимость усилить давление на российскую экономику и оборонную промышленность, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Страны-участницы заявили о разработке механизмов, позволяющих использовать заблокированные суверенные активы России для финансирования восстановления и обороноспособности Украины.

Ожидается, что лидеры встретятся на этой неделе во время заседания Европейского совета и в формате Коалиции за мир, где обсудят дальнейшие шаги для достижения устойчивого мира и поддержки Украины.

Напомним, на фоне активизации переговорного процесса между Россией и Украиной эксперты предупреждают о значительных рисках срыва договоренностей. Как отметил политолог, хотя стороны стоят «в полшага к миру», этот этап может растянуться на месяцы или годы.

По его словам, по состоянию на данный момент позиции сторон диаметрально противоположны: Путин настаивает, что линия фронта не равна линии разграничения, тогда как Трамп заявляет обратное. Политолог считает, что новые требования Кремля могут поставить под угрозу сам факт подписания соглашения. Денисенко предположил, что Путин может «вытащить из рукава любые новые «хотелки»», например, требование к Украине полностью свернуть ракетную программу, и тем самым сорвать договоренности, подытожив, что «качели только вчера начались».