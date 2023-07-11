Лидеры НАТО наконец-то достигли общей позиции по приглашению Украины в Альянс — Reuters

В НАТО решили, что Украина получит приглашение в Альянс, "когда члены Альянса придут к соглашению, и будут выполнены условия".

Лидеры НАТО договорились о том, как определить их будущие отношения с Украиной и ее заявку на членство в Альянсе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что окончательная формулировка декларации о будущем членстве Украины говорит о том, что НАТО "сможет послать приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и будут выполнены условия".

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что лидеры стран Альянса согласились отменить ПДЧ (План действий по членству) для Украины.

Отметим, в "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщили, что текст финального коммюнике с саммита НАТО в Вильнюсе может быть изменен в последний момент.

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